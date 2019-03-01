В колонию-поселение отправили жителя Невельского района за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-01T13:57:13+03:00

В аварии один человек погиб, второй получил тяжелые ранения

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Житель Невельского района проведет 1 год и 8 месяцев в колонии-поселении. Такого решение суда. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре района, 21-летний мужчина оказался на скамье подсудимых после трагедии на дороге.

В последний день октября 2018 года молодой человек на своей машине сбил двух пешеходов. Произошло все около 2 часов ночи. Люди шли в попутном направлении, уточнили в ведомстве. При этом виновник аварии с места происшествия сразу же скрылся.

Оба пешехода в результате дорожно-транспортного происшествия получили тяжелейшие травмы. Один из них впоследствии скончался, второй потерял трудоспособность.

Личность водителя удалось установить, его задержали.

Невельский районный суд вынес приговор. Помимо лишения свободы мужчине запретили управлять транспортом в ближайшие 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU