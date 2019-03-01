В Псковской области женщину наказали за кражу заначки у своей приятельницы

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-01T15:44:37+03:00

Жительница Невельского района приговорена к 120 часам работ за кражу денег у приятельницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Псковской области на скамье подсудимых оказалась 38-летняя жительница Невельского района. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре района, женщину обвиняли в краже чужих денег.

Все произошло в декабре прошлого года. Барышня заглянула к своей приятельнице в гости. Решили посидеть, достали бутылочку. В какой-то момент гостья улизнула из-за стола и прошла в спальню. Но не прилечь, чтобы унять головокружение от обилия выпитого. Она решила проверить содержимое карманов хозяйской куртки. И в одном из них нашла паспорт, а в нем - заначку в 15000 рублей.

Денежки гостья переложила в свой карман и покинула радушных хозяев.

Однако вскоре в двери ее дома постучались полицейские. Женщина во всем созналась и деньги вернула.

-Приговором Невельского районного суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ - «кража», - сообщили ведомстве. - Суд назначил виновной наказание в виде 120 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU