В Печорском районе таможенники не дали вывезти из России самовар

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-01T15:47:59+03:00

Перед перевозкой предметов через границу стоит удостовериться, что это не предмет культурного наследия. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Печорском районе таможенники задержали на границе с Эстонией самовар, который хозяин хотел вывезти заграницу. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе надзорного ведомства, предмет обихода представляет собой культурную ценность.

Обнаружили самовар сотрудники таможни в багажнике автомобиля. Хозяин не указал его ни в каких документах и, вероятно, хотел провезти его тайком. Таможенники сразу заметили, что на предмете обихода есть следы эксплуатации, а значит он не новый. При более тщательном обследовании на самоваре нашлось плохо читаемое клеймо. Предмет обихода отправился на экспертизу.

Как оказалось позже, самовару не меньше ста лет. Произвели его не фабрике А.Захряпина, которая работала с 1848 по 1917 год. Производство находилось в Переяславле, здесь из меди делали церковную утварь и самовары. Этот экземпляр, гладкий, с квадратным основанием на фигурных ножках, перед поездкой владелец должен был задекларировать.

Нарушителю грозит штраф в двукратном размере стоимости самовара.

КСТАТИ

Перед перевозом культурной ценности через границу владелец должен провести оценку вещи, составить на нее необходимые документы и оплатить пошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU