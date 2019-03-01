Жителю Красногородского района, который грозился убить свою бывшую жену, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 16:12 2019-03-01T16:12:45+03:00

Житель Красногородского района наказан за угрозы убить свою бывшую жену, с которой продолжает жить под одной крышей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Красногородском районе Псковской области озвучили приговор мужчине, который грозился убить собственную, но уже бывшую жену. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре района, мировой суд назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, мужчину обязали пройти обследование у нарколога, и если врач подтвердит заболеванием алкоголизмом, то следует согласиться на курс лечения. Но и это еще не все. Жителю района суд рекомендовал трудоустроиться.

Произошло все в конце января. Так получилось, что мужчина в разводе, но живет с бывшей супругой под одной крышей. Изрядно выпив, гражданин не смог смириться с нотациями и схватил нож. Причем подобные угрозы и игры в догонялки по квартире за бывшей женой были не впервые, ранее мужчину уже наказывали за это, он даже привлекался к уголовной ответственности.

В этот раз женщина вновь обратилась за помощью к полиции.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU