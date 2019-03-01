2019-03-01T18:03:06+03:00
Общество

Российский актер Филипп Бледный перед спектаклем в Пскове пошел в спортзал

Вечером псковичи увидят его в постановке «Мастер и Маргарита»
Виталий Суриков
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Спектакль "Мастер и Маргарита", с участием Филиппа Бледного, пройдет в Пскове 1 марта.Спектакль "Мастер и Маргарита", с участием Филиппа Бледного, пройдет в Пскове 1 марта.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Актер Филипп Бледный, многим известный по роли Вениамина Васильева в ситкоме «Папины дочки», находится на гастролях в Пскове вместе с труппой театра имени Михаила Булгакова. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», актер свободное время даром не терял и отправился в спортзал.

Благо гостиница, в которой остановился Филипп, оборудована разными тренажерами. Вместе с еще одним актером, Тимуром Орагвелидзе, исполнитель роли Ивана Бездомного направился на тренировку. В своем посте Филипп Бледный заметил, что тренировке ничто не помеха: ни гастроли, ни гостиница, ни наличие спортивной обуви.

Как говорится, самое важное - тренировочный напарник! А он у меня - зверь, - заметил в своем посте актер, который уже через пару часов выйдет на сцену Псковской филармонии в постановке «Мастер и Маргарита». - Всем продуктивного дня и отличного настроения!

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Филипп Бледный, задействованный в спектакле "Мастер и Маргарита", провел свободное время в спортзале перед выходом на сцену.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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