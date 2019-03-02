Псковские пограничники задержали крупную партию контрабандных сигарет
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали крупную партию контрабанды сигарет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, при досмотре грузовика марки «Мерседес» в многостороннем пункте пропуска «Шумилкино» пограничники обратили внимание на странную поломку рефрижераторной установки. Водитель, 41-летний гражданин России, сбивчиво отвечал и казалось, что он сильно нервничает. Пояснил только, что система у прицепа находится в нерабочем состоянии.
Решено было продолжить досмотр. И в результате из воздуховода были извлечены более 1200 пачек сигарет. Все они произведены в Белоруссии. Общая стоимость партии – около 63 тысяч рублей.
Предполагалось вывезти сигареты из России через госграницу в страны Балтии.
Весь незаконно перевозимый груз был изъят для проведения дальнейших процессуальных решений.
ИСТОЧНИК KP.RU