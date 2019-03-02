В Пскове открывается двухдневная выставка-ярмарка «ART-ель»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-02T10:54:15+03:00

На е площадке можно приобрести подарки к 8 марта

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2 и 3 марта в Пскове работает выставка – ярмарка «ART-ель». На ее площадке жители и гости города могут приобрести подарки ручной работы. Все это выполнено псковскими мастерами и создано в нескольких, а то и в одном экземпляре. На выставочных столах – мыло, вышивка, вязаные вещи, детские игрушки, цветы из ткани и полимерной глины, кружева, элементы декора.

Работает выставка с 12.00 до 18.00. Посетить ее можно бесплатно.

Площадкой для размещения ярмарки стал спортивно-развлекательный комплекс «Простория», располагающийся по адресу: Псков, Иркутский переулок, д.2. Выставка заняла два этажа.

КСТАТИ

Ярмарка «ART-ель» проводится в Пскове регулярно и становится одной из любимых площадок для приобретения подарков, например, в канун Нового года и Рождества. Данная выставка, работающая 2 и 3 марта, приурочена к началу весны и 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU