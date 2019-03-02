Из-за задымления эвакуировали пациентов одного из отделений Псковской областной больницы
В Пскове потребовалась помощь пожарных в Псковской областной клинической больнице. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 1 марта в 19.47 на пульт дежурного от очевидцев поступил сигнал о возгорании в одном из отделений медицинского учреждения.
Через несколько минут к зданию на улице Малясова прибыли 11 пожарных автомашин, ведь речь идет об особом учреждении – больнице.
Оказалось, что причиной сигнала стало задымление в ортопедо-травматологическом отделении.
Очевидцы настаивали, что это всего лишь кто-то покурил в одной из палат. Но эксперты предположили, что речь идет о возгорании электропроводки. На данный момент официально причина задымления пока не озвучена.
Потребовалась эвакуация людей из помещений. На улицу были выведены пациенты и медперсонал больницы.
Вскоре все они смогли вернуться в здание.
ИСТОЧНИК KP.RU