Из-за задымления эвакуировали пациентов одного из отделений Псковской областной больницы

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-02T11:14:22+03:00

Вечером 1 марта 2019 года в одном из отделений Псковской областной клинической больницы произошло задымление, потребовалась эвакуация людей. Фото: Александр ГЛУЗ

Порядка 20 человек были выведены из палат на улицу

Изменить размер текста: A A

В Пскове потребовалась помощь пожарных в Псковской областной клинической больнице. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 1 марта в 19.47 на пульт дежурного от очевидцев поступил сигнал о возгорании в одном из отделений медицинского учреждения.

Через несколько минут к зданию на улице Малясова прибыли 11 пожарных автомашин, ведь речь идет об особом учреждении – больнице.

Оказалось, что причиной сигнала стало задымление в ортопедо-травматологическом отделении.

Очевидцы настаивали, что это всего лишь кто-то покурил в одной из палат. Но эксперты предположили, что речь идет о возгорании электропроводки. На данный момент официально причина задымления пока не озвучена.

Потребовалась эвакуация людей из помещений. На улицу были выведены пациенты и медперсонал больницы.

Вскоре все они смогли вернуться в здание.

ИСТОЧНИК KP.RU