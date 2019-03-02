2019-03-02T11:39:31+03:00
Происшествия

В Опочке пойман забравшийся в закрытый магазин подросток

Услышав звуки подъехавшей машины, парень попытался сбежать
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Опочке задержан 16-летний подросток за попытку ограбить местный магазин.В Опочке задержан 16-летний подросток за попытку ограбить местный магазин.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Опочке задержали подростка при попытке ограбить местный магазин. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Управления Росгардии по Псковской области, в охраняемом торговом объекте среди ночи 1 марта сработала сигнализация. К месту происшествия сразу же был направлен экипаж вневедомственной охраны. Уже через несколько минут он был у здания на улице Романенко.

В глаза бросились следы взлома роллет, окно было разбито. Стало очевидно, что именно через него неизвестный и попытался забраться в торговый зал. В этот самый момент в окне показался подросток. Он выскочил на улицу и бросился бежать.

Но прибывшие на место стражи правопорядка догнали парня.

Оказалось, это 16-летний местный житель. Он услышал звук подъехавшей к магазину машины, внутри здания его могли бы быстро обнаружить, а потому он решил выпрыгнуть из окна и скрыться.

Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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