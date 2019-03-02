2019-03-02T19:11:24+03:00
Спорт

Жительница Пскова примет участие в конкурсе красоты для спортсменок

Алина Смирнова с 2005 года занимается тхэквондо
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
Псковская спортсменка Алина Смирнова выступит на конкурсе красоты "Спорткраса - 2019".Псковская спортсменка Алина Смирнова выступит на конкурсе красоты "Спорткраса - 2019".Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

Финал конкурса «Спорткраса – 2019» пройдет в Ялте 6 апреля, туда приедут спортсменки из 15 стран мира. Претендовать на победу будут 25 девушек, профессионально занимающихся спортом. Россию представит, в том числе, жительница Пскова Алина Смирнова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Алина имеет черный пояс 3-й дан, она - кандидат в мастера спорта по тхэквондо (ИТФ), имеет высшую тренерскую категорию и 2-ю категорию спортивного судьи. Шесть последних лет Алина Смирнова работает тренером-преподавателем в детской спортивной школе «Гармония». И на протяжении этих лет ее признают лучшим тренером Пскова и области.

В рамках конкурса девушкам предстоит выйти на сцену в национальных костюмах, запланирован выход в вечерних платьях, коллективный танец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Опочке пойман забравшийся в закрытый магазин подросток
Из-за задымления эвакуировали пациентов одного из отделений Псковской областной больницы
В Пскове открывается двухдневная выставка-ярмарка «ART-ель»
Псковские пограничники задержали крупную партию контрабандных сигарет
С 4 мая из Пскова в Сочи полетят самолеты
Опубликован последний зимний бланк «Губернаторского дневника»
Российский актер Филипп Бледный перед спектаклем в Пскове пошел в спортзал
Жителю Красногородского района, который грозился убить свою бывшую жену, вынесли приговор
В Печорском районе таможенники не дали вывезти из России самовар
В Псковской области женщину наказали за кражу заначки у своей приятельницы
У памятника «Купол» в Черехе прошла памятная церемония в честь погибших в Чечне десантников
В колонию-поселение отправили жителя Невельского района за смертельное ДТП
Жительницу Псковской области наказали за поездку в Москву
Скрывавшегося 8 лет алиментщика задержали в Пскове
В Печорском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорел дачный дом
Псковские пограничники не пустили в Россию 18 тонн контрабандных яблок и груш