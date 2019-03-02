Жительница Пскова примет участие в конкурсе красоты для спортсменок

СЕГОДНЯ 19:11 2019-03-02T19:11:24+03:00

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Финал конкурса «Спорткраса – 2019» пройдет в Ялте 6 апреля, туда приедут спортсменки из 15 стран мира. Претендовать на победу будут 25 девушек, профессионально занимающихся спортом. Россию представит, в том числе, жительница Пскова Алина Смирнова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Алина имеет черный пояс 3-й дан, она - кандидат в мастера спорта по тхэквондо (ИТФ), имеет высшую тренерскую категорию и 2-ю категорию спортивного судьи. Шесть последних лет Алина Смирнова работает тренером-преподавателем в детской спортивной школе «Гармония». И на протяжении этих лет ее признают лучшим тренером Пскова и области.

В рамках конкурса девушкам предстоит выйти на сцену в национальных костюмах, запланирован выход в вечерних платьях, коллективный танец.

ИСТОЧНИК KP.RU