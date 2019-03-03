В Псковской области разыскивают дедушку, когда-то жившего в Риге
В Псковской области разыскивают Беликова Владимира. Он появился на свет в 1937 году. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в редакции телепрограммы «Жди меня», письмо с просьбой найти родственника прислала Кристина Сухоручкина, внучка разыскиваемого.
Много лет назад ее бабушка Валентина и дедушка Владимир расстались. После этого долгое время Владимир Беликов жил в Риге. Но в середине 90-х годов позвонил родне и сообщил, что планирует продавать квартиру и переезжать в Россию. В планах покупка дома.
Больше на связь он не выходил. Родня предполагает, что мужчина мог переехать в Псковскую область. И надеются на помощь местных жителей.
КОНКРЕТНО
Если вам знакомо имя разыскиваемого человека и вы что-либо знаете о его местонахождении, свяжитесь с редакцией «Комсомолки» по телефону (8112) 57-39-97 (в будние дни) или напишите на электронный ящик pskovnews@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
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