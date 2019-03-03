2019-03-03T10:36:21+03:00
Общество

В Псковской области разыскивают дедушку, когда-то жившего в Риге

Родственники на протяжении 30 лет ничего не знают о его местонахождении
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Псковской области разыскивают мужчину, 1937 года рождения, который после переезда из Риги в Россию перестал выходить на связь с родственниками.В Псковской области разыскивают мужчину, 1937 года рождения, который после переезда из Риги в Россию перестал выходить на связь с родственниками.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области разыскивают Беликова Владимира. Он появился на свет в 1937 году. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в редакции телепрограммы «Жди меня», письмо с просьбой найти родственника прислала Кристина Сухоручкина, внучка разыскиваемого.

Много лет назад ее бабушка Валентина и дедушка Владимир расстались. После этого долгое время Владимир Беликов жил в Риге. Но в середине 90-х годов позвонил родне и сообщил, что планирует продавать квартиру и переезжать в Россию. В планах покупка дома.

Больше на связь он не выходил. Родня предполагает, что мужчина мог переехать в Псковскую область. И надеются на помощь местных жителей.

КОНКРЕТНО

Если вам знакомо имя разыскиваемого человека и вы что-либо знаете о его местонахождении, свяжитесь с редакцией «Комсомолки» по телефону (8112) 57-39-97 (в будние дни) или напишите на электронный ящик pskovnews@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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