2019-03-03T12:26:12+03:00
Общество

В Псковской области стартовал очередной этап кадрового конкурса «Лидер года»

Эксперты отобрали из 300 заявителей только 40 молодых людей
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Псковской области стартовал образовательный этап кадрового конкурса "Лидер года".В Псковской области стартовал образовательный этап кадрового конкурса "Лидер года".Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Пскове стартовал очередной этап кадрового конкурса «Лидер года». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, по его итогам будут отобраны пять человек для включения в кадровый резерв органов исполнительной власти области. Финалистам предстоит стажировка в них.

А пока начался этап очного обучения. Из 300 заявок по итогам тестирования участников были отобраны 40 человек. Все они собрались на площадке конкурса. Занятия с ними проводит исполнительный директор D-Group. Social, специалист в области благотворительности и коммуникаций Инга Моисеева.

Первым шагом работы станет определение возможностей ребят, их лидерских качеств, будет оцениваться умение работать в команде.

Такие занятия пройдут до 17 марта. А затем начнется этап практической работы с собственными проектами, который завершится 31 марта.

КСТАТИ

Предложил провести конкурс «Лидер года» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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