В Псковском районе под лед реки Каменки провалился автомобиль

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-04T09:40:32+03:00

Вызов на пульт диспетчера поступил в половину четвертого ночи 3 марта. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Из четверых человек, находящихся внутри, один погиб

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В Псковском районе в районе деревни Наволок под лед провалился автомобиль «Форд Фиеса». Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, из четырех человек из автомобиля удалось выбраться только троим.

- Сообщение о происшествии поступило 3 марта в 03.25, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Из автомобиля удалось выбраться мужчинам 1988, 1983 и 1989 годов рождения. Их отправили в Псковскую областную больницу, но после осмотра медики отпустили пострадавших домой.

Из четверых человек из машины выбрались только трое. Фото: Дмитрий Смирнов.

Машина ушла под лед после столкновения с кораблем «Сыч». В 10.45 утра этого же дня на место трагедии выехали водолазы поисково-спасательного отряда Пскова. Они достали из воды тело мужчины 1988 года рождения.

КОНКРЕТНО

В Псковской области действует запрет выезда транспорта на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU