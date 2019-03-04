В Великих Луках неизвестные подожгли гараж на улице Новосокольнической
В Великих Луках на улице Новосокольнической в гаражно-строительном кооперативе «Западный» сгорел гараж. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, предварительная причина возгорания - поджог.
- Сообщение поступило 3 марта в 7.16, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали три пожарные машины и восемь спасателей.
Огонь мог распространиться и на другие гаражи, но спасатели оперативно его локализовали. В соседнем строении только немного закоптился отечественный седан. За время тушения пожара было спасено шесть гаражей.
Расследованием инцидента теперь займутся правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU