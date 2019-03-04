Туляк Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Туляк Дмитрий Жохов стал первым аэронавтом, который подал заявку на 24-ую международную встречу воздухоплавателей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы традиционного состязания, уже третий год подряд спортсмен регистрируется первым.
В качестве участника Дмитрий Жохов в Великие Луки приедет уже пятый раз. Как признается аэронавт, город на Ловати уже давно стал неотъемлемой частью российского воздухоплавания.
- Каждая встреча проходит на достойном уровне, поэтому ждешь ее с нетерпением, – сказал Дмитрий. – В этом году я вновь жду от организаторов интересных спортивных заданий, а самое главное – летную погоду, которая позволит их выполнить.
Спортсмен начал свою карьеру в воздухоплавании 5 лет назад, когда ему было 18 лет. Дмитрий за это время стал призером большого количества соревнований. В 2018 году Дмитрий Жохов занял в Великих Луках второе место.
КОНКРЕТНО
Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU