Туляк Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-04T10:59:44+03:00

Туляк Дмитрий Жохов постарается занять в Великих Луках более высокое место чем в 2018 году. Фото: Дмитрий Жохов.

Аэронавт уже третий год подряд регистрируется на мероприятие одним из первых

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Туляк Дмитрий Жохов стал первым аэронавтом, который подал заявку на 24-ую международную встречу воздухоплавателей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы традиционного состязания, уже третий год подряд спортсмен регистрируется первым.

В качестве участника Дмитрий Жохов в Великие Луки приедет уже пятый раз. Как признается аэронавт, город на Ловати уже давно стал неотъемлемой частью российского воздухоплавания.

- Каждая встреча проходит на достойном уровне, поэтому ждешь ее с нетерпением, – сказал Дмитрий. – В этом году я вновь жду от организаторов интересных спортивных заданий, а самое главное – летную погоду, которая позволит их выполнить.

Спортсмен начал свою карьеру в воздухоплавании 5 лет назад, когда ему было 18 лет. Дмитрий за это время стал призером большого количества соревнований. В 2018 году Дмитрий Жохов занял в Великих Луках второе место.

КОНКРЕТНО

Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU