В Пустошкинском районе после столкновения легковушки и грузовика погиб человек

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-04T13:13:41+03:00

За выходные в Псковской области произошли две аварии с участием грузовых автомобилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Пустошкинском районе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, авария произошла в ночное время суток.

Около полуночи 3 марта на 344-ом километре дороги из Санкт-Петербурга в Невель легковая иномарка под управлением мужчины 1982 года рождения выехала на полосу встречного движения для обгона. Вот только автовладелец не рассчитал свой маневр, ведь во встречном направлении двигался грузовик с полуприцепом. Произошло столкновение. Лекговушку отбросило в кювет. Ее водитель скончался до прибытия бригады скорой помощи.

КСТАТИ

В этот же день вечером в ста километрах от предыдущей аварии в кювет съехал грузовик с полуприцепом под управлением мужчины 1982 года рождения. Водитель не получил серьезных травм.

КОНКРЕТНО

За последние 3 дня в Псковской области сотрудники ГИБДД поймали 21 пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU