Россельхознадзор не пропустил в Псковскую область транзитный автомобиль с двумя тысячами саженцев

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-04T14:19:02+03:00

2143 саженца не попадут в пункт назначения, потому что их не пропустили на границе с Россией. Фото: управление Россельхознадзора.

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В Псковской области сотрудники Россельхознадзора не дали въехать в Россию грузовику с двумя тысячами саженцев. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ведомства, груз должен был транзитом проехать в Казахстан.

Растения ехали из Словакии. Местами их происхождения были Нидерланды, Германия, Коста-Рика. Во время проверки на пункте пропуска «Убылинка» надзорный орган установил одну неточность: в фитосанитарном сертификате страна производитель есть, а на упаковке растения - нет. Это и послужило причиной отказа в пропуске автомобиля через границу.

Также сотрудники Россельзознадзора не пропустили на территорию России больше 44 тонн какао-бобов, страной-производителем который числился Кот-д-Ивуар. Задержали груз на станции «Печоры-Псковские» во время досмотра. Причиной отказа в пропуске стало несоответствие номеров фитосанитарных сертификатов в документах.

КОНКРЕТНО

Специалисты Россельхознадзора рассказали о правилах провоза саженцев через границу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU