В Невельском и Палкинском районах изъяты партии иностранных фруктов
Сразу несколько партий овощей и фруктов, которые пытались незаконно ввезти в Россию, изъяты сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства. В перечне товаров, которые везли в страну, - яблоки и картофель.
Остановили грузовики в Невельском и Палкинском районах. Так, в деревне Доминиково задержали грузовик с 4 тоннами яблок на борту. При досмотре выяснилось, что вся партия фруктов доставляется из Польши, то есть подпадает под санкционный список товаров и не может быть везена в Россию.
В Палкино изъяли 500 кг яблок и картофеля. Поводом стало отсутствие документов, подтверждающее происхождение товара. При этом у водителя не было и товарно-сопроводительных накладных.
- Автомобили вместе с грузами были переданы сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU