В Невельском и Палкинском районах изъяты партии иностранных фруктов

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-04T16:19:10+03:00

Сразу несколько партий овощей и фруктов без документов задержали псковские пограничники на российской границе. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Изменить размер текста: A A

Сразу несколько партий овощей и фруктов, которые пытались незаконно ввезти в Россию, изъяты сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства. В перечне товаров, которые везли в страну, - яблоки и картофель.

Остановили грузовики в Невельском и Палкинском районах. Так, в деревне Доминиково задержали грузовик с 4 тоннами яблок на борту. При досмотре выяснилось, что вся партия фруктов доставляется из Польши, то есть подпадает под санкционный список товаров и не может быть везена в Россию.

В Палкино изъяли 500 кг яблок и картофеля. Поводом стало отсутствие документов, подтверждающее происхождение товара. При этом у водителя не было и товарно-сопроводительных накладных.

- Автомобили вместе с грузами были переданы сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU