Эксперт дал оценку проекту строительства завода «Титан-Полимер» в Моглино

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-04T16:50:08+03:00

Также он рассказал о том, что будет производиться на предприятии

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Эксперт высказался о строительстве завода «Титат-Полимер» в Моглино, где планируют производить полиэтилентерефталат. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» на предприятии, в роли эксперта выступил кандидат технических наук, экс-президент ассоциации производителей полиэтилентерефталата Виктор Керницкий.

- Этот полимер остается совершенно инертным, - рассказал Виктор Керницкий. - В него без каких-либо ограничений разливают напитки, он используется при заборе крови, при изготовлении имплантов. В быту он используется в одежде, технике. Используется как упаковочный материал.

Виктор Иосифович в своем видеообращении также заверил, что полимер, который собираются производить в Моглино, обладает самым низким коэффициентом экологической опасности. А представители «Титан-Полимера» обязательно будут предоставлять псковичам данные всех анализов и исследований, чтобы доказать безопасность производства.

КСТАТИ

В среду, 6 марта, на сессии собрания депутатов Псковского района будет обсуждаться строительство завода «Титан-Полимер». Перед парламентариями выступил директор предприятия Герман Петрушко.

КОНКРЕТНО

В псковичам обратился глава группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/695298" frameborder="0"></iframe> Эксперт рассказал о продукции, которую собираются производить на заводе "Титан-Полимер" в Моглино..! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU