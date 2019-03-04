Эксперт дал оценку проекту строительства завода «Титан-Полимер» в Моглино
Эксперт высказался о строительстве завода «Титат-Полимер» в Моглино, где планируют производить полиэтилентерефталат. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» на предприятии, в роли эксперта выступил кандидат технических наук, экс-президент ассоциации производителей полиэтилентерефталата Виктор Керницкий.
- Этот полимер остается совершенно инертным, - рассказал Виктор Керницкий. - В него без каких-либо ограничений разливают напитки, он используется при заборе крови, при изготовлении имплантов. В быту он используется в одежде, технике. Используется как упаковочный материал.
Виктор Иосифович в своем видеообращении также заверил, что полимер, который собираются производить в Моглино, обладает самым низким коэффициентом экологической опасности. А представители «Титан-Полимера» обязательно будут предоставлять псковичам данные всех анализов и исследований, чтобы доказать безопасность производства.
КСТАТИ
В среду, 6 марта, на сессии собрания депутатов Псковского района будет обсуждаться строительство завода «Титан-Полимер». Перед парламентариями выступил директор предприятия Герман Петрушко.
КОНКРЕТНО
В псковичам обратился глава группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский.
Эксперт рассказал о продукции, которую собираются производить на заводе "Титан-Полимер" в Моглино..! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU