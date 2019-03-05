2019-03-05T09:55:29+03:00
Происшествия

В Великолукском районе злоумышленники подожгли жилой дом

Во время происшествия никто не пострадал
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За последние сутки пожарные выезжали на тушение двух пожаров.За последние сутки пожарные выезжали на тушение двух пожаров.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В деревне Суханово Великолукского района горел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, у здания изнутри выгорела кровля по всей площади.

- Сообщение о пожаре поступило 4 марта в 21.15, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и шесть спасателей.

Во время пожара никто не пострадал. Специалисты после работы на месте происшествия назвали предположительную причину возгорания - поджог. Правоохранительные органы займутся поисками злоумышленников, которые утроили пожар в жилом доме.

КСТАТИ

В этот же день в Великих Луках в 21.18 на улице Малышева горел мусор. Для его тушения привлекались восемь спасателей на двух пожарных машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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