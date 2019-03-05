Псковские пограничники изъяли несколько партий контрабандных сигарет
Сразу несколько партий сигарет, перевозимых контрабандой через российскую границу, изъяли псковские пограничники. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, чтобы вывезти из страны табачные изделия предприимчивые граждане соорудили тайник в железнодорожном составе. Нашли его при досмотре поезда в пункте пропуска «Пыталово». В технологических полостях колесных пар сразу пяти вагонов с углем нашли более 770 пачек сигарет.
Еще около 150 пачек выявили при досмотре пассажирского поезда «Москва – Рига». В багажном отделении под нижней полкой была спрятана контрабанда.
Попался на перевозе табака и 59-летний иностранный гражданин. В его легковом автомобиле пограничники нашли тайник. Сделан он был в отделении для крышки люка. Спрятал водитель около 70 пачек.
СПРАВКА «КП»
В настоящее время действует ограничение на вывоз сигарет из России. Но в связи с тем, что данная продукция в соседних государствах стоит дороже, находятся желающие нарушить установленные правила.
ИСТОЧНИК KP.RU