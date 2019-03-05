2019-03-05T10:09:01+03:00
Происшествия

Псковские пограничники изъяли несколько партий контрабандных сигарет

Прятали их в железнодорожных вагонах и в легковых машинах
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Псковские пограничники задержали несколько партий контрабандных сигарет. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.Псковские пограничники задержали несколько партий контрабандных сигарет. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
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Сразу несколько партий сигарет, перевозимых контрабандой через российскую границу, изъяли псковские пограничники. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, чтобы вывезти из страны табачные изделия предприимчивые граждане соорудили тайник в железнодорожном составе. Нашли его при досмотре поезда в пункте пропуска «Пыталово». В технологических полостях колесных пар сразу пяти вагонов с углем нашли более 770 пачек сигарет.

Еще около 150 пачек выявили при досмотре пассажирского поезда «Москва – Рига». В багажном отделении под нижней полкой была спрятана контрабанда.

Попался на перевозе табака и 59-летний иностранный гражданин. В его легковом автомобиле пограничники нашли тайник. Сделан он был в отделении для крышки люка. Спрятал водитель около 70 пачек.

СПРАВКА «КП»

В настоящее время действует ограничение на вывоз сигарет из России. Но в связи с тем, что данная продукция в соседних государствах стоит дороже, находятся желающие нарушить установленные правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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