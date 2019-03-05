Похитителя плафонов в Пскове поймали на любви фотографироваться

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-05T10:57:11+03:00

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Два года может провести за решеткой житель Пскова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре города, его обвиняют в краже 22 плафонов из подъездов жилых домов областной столицы.

Мужчине 40 лет, нигде не работает, живет у знакомых.

Первый случай кражи был зафиксирован в сентябре 2018 года. Вначале он снял один плафон в новостройке на улице Ижорского батальона. Добычу сразу же продал на рынке. Потом наведался в этот дом еще четыре раза. И снова удачно.

Поймали его из-за любви фотографироваться. В одном из домов города житель квартиры вышел на шум в подъезде, стал интересоваться, что происходит. Незваный гость представился электриком. Тогда внимательный к мелочам жилец предложил сфотографироваться, и тот согласился.

Эту фотографию пскович и передал в полицию. В результате удалось установить личность злоумышленника. В квартире знакомых, у которых он жил, нашли часть похищенных плафонов, остальные он успел продать. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU