В Псковской области участились кражи велосипедов и мопедов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-05T11:16:20+03:00

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В Псковской области с наступлением весны все чаще происходят кражи мопедов и велосипедов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, это характерный для данного времени года вид преступлений. Велосипеды вытаскивают из гаражей, оставляют без присмотра в подъездах, не закрепляют специальными устройствами.

Подобный случай произошел в период с 3 по 4 марта в Дедовичах. С лестничной площадки в доме по улице Октябрьской пропал велосипед. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый и нигде не работающий 30-летний мужчина. Велосипед был изъят и возвращен владельцам.

А в Красногородске добычей стал мопед. Его увели из сарая у дома по улице Велейской. Подозреваемого тоже быстро установили, им оказался 30-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу.

Несколько краж велосипедов зарегистрировано в Пскове и Псковском районе. Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона не оставлять транспорт без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU