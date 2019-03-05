2019-03-05T11:16:20+03:00
Происшествия

В Псковской области участились кражи велосипедов и мопедов

Сотрудники полиции уверяют, что подобное происходит каждую весну
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
С наступлением весны в Псковской области стали чаще красть велосипеды.С наступлением весны в Псковской области стали чаще красть велосипеды.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Псковской области с наступлением весны все чаще происходят кражи мопедов и велосипедов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, это характерный для данного времени года вид преступлений. Велосипеды вытаскивают из гаражей, оставляют без присмотра в подъездах, не закрепляют специальными устройствами.

Подобный случай произошел в период с 3 по 4 марта в Дедовичах. С лестничной площадки в доме по улице Октябрьской пропал велосипед. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый и нигде не работающий 30-летний мужчина. Велосипед был изъят и возвращен владельцам.

А в Красногородске добычей стал мопед. Его увели из сарая у дома по улице Велейской. Подозреваемого тоже быстро установили, им оказался 30-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу.

Несколько краж велосипедов зарегистрировано в Пскове и Псковском районе. Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона не оставлять транспорт без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские задержали жителя Пскова с наркотиком в кармане
Школьники из пяти районов Псковской области выявили сильнейших в конкурсе «Я и пожарная безопасность»
Два года может провести за решеткой житель Пскова за кражу телефона у сводного брата
В Великих Луках мужчина из-за долгов лишился земли и дома
В Печорском районе эстонца осудили на 4 года за покушение на убийство
Псковичке грозит тюремное заключение за распространение наркотиков через интернет
Похитителя плафонов в Пскове поймали на любви фотографироваться
Псковские пограничники изъяли несколько партий контрабандных сигарет
В Великолукском районе злоумышленники подожгли жилой дом
В Псковской области начался прием заявок в лигу дворового футбола весны 2019 года
Эксперт дал оценку проекту строительства завода «Титан-Полимер» в Моглино
В Невельском и Палкинском районах изъяты партии иностранных фруктов
Россельхознадзор не пропустил в Псковскую область транзитный автомобиль с двумя тысячами саженцев
В Пустошкинском районе после столкновения легковушки и грузовика погиб человек
В Псковской области запустили вторую горячую линию по вопросам обращения с коммунальными отходами
Туляк Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках
В Великих Луках неизвестные подожгли гараж на улице Новосокольнической
В Пскове запретили выход на лед рек
В Псковском районе под лед реки Каменки провалился автомобиль