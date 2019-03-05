Псковичке грозит тюремное заключение за распространение наркотиков через интернет
Жительницу Пскова обвиняют в продаже наркотиков через интернет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, девушка занималась этим с 2017 года
Как удалось выяснить следователям, злоумышленница в преступной группировке выполняла роль оператора магазина наркотиков на сайте и в одном из мессенджеров. Вся система продажи с использованием электронных платежных систем была доведена до автоматизма.
Кроме того, девушка занималась рекламой ресурсов, рисуя граффити с его адресом на стенах в разных районах города. При задержании у злоумышленницы полицейские изъяли больше двух грамм марихуаны и амфетамина.
Девушке предъявлено обвинение по части 1 статьи 228 и части 2 статьи 210 Уголовного кодекса России. Злоумышленнице грозит большой тюремный срок. Тем временем полицейские устанавливают подельников девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU