2019-03-05T11:21:07+03:00
Происшествия

Псковичке грозит тюремное заключение за распространение наркотиков через интернет

Злоумышленница делала закладки и рисовала на стенах граффити
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Следователи продолжают разыскивать подельников злоумышленницы.Следователи продолжают разыскивать подельников злоумышленницы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительницу Пскова обвиняют в продаже наркотиков через интернет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, девушка занималась этим с 2017 года

Как удалось выяснить следователям, злоумышленница в преступной группировке выполняла роль оператора магазина наркотиков на сайте и в одном из мессенджеров. Вся система продажи с использованием электронных платежных систем была доведена до автоматизма.

Кроме того, девушка занималась рекламой ресурсов, рисуя граффити с его адресом на стенах в разных районах города. При задержании у злоумышленницы полицейские изъяли больше двух грамм марихуаны и амфетамина.

Девушке предъявлено обвинение по части 1 статьи 228 и части 2 статьи 210 Уголовного кодекса России. Злоумышленнице грозит большой тюремный срок. Тем временем полицейские устанавливают подельников девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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