2019-03-05T12:11:31+03:00
Общество

В Великих Луках мужчина из-за долгов лишился земли и дома

Задолженность перед кредитными организациями составила больше миллиона рублей
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Приставы пустят с молотка землю и дом великолучанина, чтобы покрыть долги.Приставы пустят с молотка землю и дом великолучанина, чтобы покрыть долги.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Великих Луках, из-за невозможности погасить долги сразу перед несколькими кредитными организациями, должник лишился недвижимости . Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, общая сумма задолженности - 1,3 миллиона рублей.

Всего речь идет о семи непогашенных задолженностях как в пользу кредитных организаций и банков, так и в пользу налоговой службы. В процессе делопроизводства и оценки имущества должника приставы узнали, что он владеет недвижимостью в Великих Луках. Если быть точнее, то мужчина имеет в собственности земельный участок с жилым домом.

Из-за невозможности расплатиться с долгами другим способом, судебные приставы вынуждены были арестовать недвижимость великолучанина. Земля с домом уйдут с молотка, а вырученные деньги пойдут на погашение долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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