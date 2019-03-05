В Великих Луках мужчина из-за долгов лишился земли и дома
В Великих Луках, из-за невозможности погасить долги сразу перед несколькими кредитными организациями, должник лишился недвижимости . Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, общая сумма задолженности - 1,3 миллиона рублей.
Всего речь идет о семи непогашенных задолженностях как в пользу кредитных организаций и банков, так и в пользу налоговой службы. В процессе делопроизводства и оценки имущества должника приставы узнали, что он владеет недвижимостью в Великих Луках. Если быть точнее, то мужчина имеет в собственности земельный участок с жилым домом.
Из-за невозможности расплатиться с долгами другим способом, судебные приставы вынуждены были арестовать недвижимость великолучанина. Земля с домом уйдут с молотка, а вырученные деньги пойдут на погашение долгов.
ИСТОЧНИК KP.RU