2019-03-05T12:28:05+03:00
Происшествия

Два года может провести за решеткой житель Пскова за кражу телефона у сводного брата

Мужчина не просто украл его, но и продал, чтобы купить выпивку
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове задержали мужчину за кражу смартфона у сводного брата.В Пскове задержали мужчину за кражу смартфона у сводного брата.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ближайшие два года своей жизни житель Пскова может провести в местах лишения свободы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы, таково наказание, предусмотренное статьей 158 Уголовного кодекса РФ. Именно по ней ему предъявлено обвинение.

Установлено, что 33-летний мужчина украл мобильный телефон у своего сводного брата. А дело было так: в феврале 2019 год он заглянул в гости. Посидели. Поболтали. А потом брат уснул. И в этот самый момент гость прихватил смартфон родственника. В тот же день он его продал, а на вырученные деньги купил бутылочку алкоголя.

Жертва обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Пострадавший оценил свой ущерб в 4000 рублей.

Сводному брату предъявлено обвинение в краже. Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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