2019-03-05T12:43:09+03:00
Общество

Школьники из пяти районов Псковской области выявили сильнейших в конкурсе «Я и пожарная безопасность»

Среди подарков для участников были книги, приготовленные «Комсомольской правдой Псков»
Виталий Суриков
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Команды из пяти районов Псковской области соревновались в конкурсе "Я и пожарная безопасность".Команды из пяти районов Псковской области соревновались в конкурсе "Я и пожарная безопасность".Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Школьники из разных районов Псковской области выявили сильнейших на конкурсе «Я и пожарная безопасность». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, соревнования прошли в школе №24 Пскова.

Лучших выявляли в двух видах: выступление агитбригад и развертывание пожарного рукава на скорость. Участвовали в конкурсе пять команд. Творческие номера школьников оценивало строгое жюри. Взрослые признали лучшим выступление дружины юных пожарных из Великолукского района.

А вот в развертывании пожарного рукава великолучанам не повезло. Здесь первое место заняла дружина юных пожарных из Бежаницкого района с результатом в 30 секунд. На две секунды больше понадобилось четвероклассникам из Гдовского района. Замкнули тройку школьники из Новоржевского района.

Помимо подарков от партнеров конкурса, участники получили книжки от «Комсомольской правды - Псков».

КСТАТИ

Как прошел городской этап конкурса «Я и пожарная безопасность», можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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