Полицейские задержали жителя Пскова с наркотиком в кармане

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-05T13:08:05+03:00

В Пскове задержан молодой человек с наркотиками в кармане. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Жителя Пскова задержали за хранение наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Управления на транспорте министерства внутренних дел РФ по Северо-Западному федеральному округу, у 25-летнего местного жителя при досмотре в кармане верхней одежды сотрудники транспортной полиции нашли сверток, скрученный из изоленты. Внутри находился порошок. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Его вес составил более 3 граммов.

Установлено, что пскович купил его через интернет. Задержанный мужчина настаивает, что не планировал перепродавать кому-либо, собирался сам употребить.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере» (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ).

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Стражи правопорядка устанавливают личности продавцов наркотика.

ИСТОЧНИК KP.RU