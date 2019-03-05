2019-03-05T16:41:58+03:00
Происшествия

В Пскове за нетрезвое вождение под суд попал 81-летний мужчина

Меньше чем за месяц пенсионер попался за рулем пьяным
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Суд лишил пенсионера прав за то, что он дважды попался пьяным за рулем.Суд лишил пенсионера прав за то, что он дважды попался пьяным за рулем.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Пскове прошел суд над 81-летним пенсионером, который дважды оказывался за рулем в нетрезвом виде. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры города Пскова, пьяным за рулем мужчина попался дважды.

В конце августа 2018 года пенсионер после застолья на кладбище «Орлецы» сел за руль своего автомобиля, хотя был пьян. У дома номер 45/1 по улице Коммунальной его остановили сотрудники ГИБДД. Медицинское освидетельствование подтвердило догадки полицейских о состоянии водителя.

Однако, пенсионер не сделал выводов из произошедшего и в начале сентября вновь решил попытать удачу и проехаться пьяным. На этот раз он двигался по улице Освободителей. Напротив домов № 35 и 37 мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

Суд принял во внимание возраст нарушителя и то, что он полностью признал свою вину. Нарушителю назначили наказание в виде штрафа на сумму в 20 000 рублей с лишением водительских прав на 2 года и 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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