В Пскове пройдет 24-ый всероссийский фестиваль мультфильмов «Открытая Премьера»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-05T17:07:47+03:00

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В Пскове вновь пройдет всероссийский фестиваль мультипликационных фильмов «Открытая премьера». Как рассказали «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, подобное мероприятие состоится уже 24-ый раз.

Основная программа фестиваля пройдет с 13 по 16 марта в медиа-холле Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. Зрители и жюри увидят все конкурсные работы. На 17 число запланировано подведение итогов мультипликационного фестиваля. В 2019 году зрителей ждет еще большее количество работ от отечественных мультипликаторов, если сравнивать с 2018 годом.

КСТАТИ

Оценивать работу художников будет не только компетентное жюри, но и гости фестиваля – отдельно предусмотрен приз зрительских симпатий. Помимо Пскова фестиваль также будет проводится в это же время еще более чем в 300 городах по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU