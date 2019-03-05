В Псковской области после потепления ожидается резкое похолодание до -10 градусов
В Псковской области после непродолжительного потепления ожидается резкое похолодание. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», в ночь с 5 на 6 марта столбики термометров опустятся до -10 градусов.
Ветер предстоящей ночью будет северо-западный, порывы его не превысят семи метров в секунду. В течение ночи и утром 6 марта возможно выпадение снега. Магнитное поле останется спокойным, атмосферное давление немного поднимется с 744 до 756 миллиметров ртутного столба.
Из-за потепления на улицах городов образовались лужи и снежная каша, которая замерзнет при отрицательных температурах. Поэтому особенно внимательными нужно быть водителям: соблюдать скоростной режим, дистанцию до впередиидущего автомобиля. Стоит быть внимательными при маневрах.
Внимательность и осторожность стоит проявить и пешеходам. На крышах домов может образовываться наледь, а на тротуарах будет скользко, если обслуживающие организации вовремя не посыпят их песком.
КСТАТИ
В Пскове и Великих Луках запрещен выход на лед водоемов. На Псковском озере категорически запрещен выезд на лед транспортных средств. Нарушение такого запрета уже привело к трагедии (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU