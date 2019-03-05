В Псковской области после потепления ожидается резкое похолодание до -10 градусов

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-05T18:01:31+03:00

Зима не собирается отступать, поэтому в ночь на 6 марта в Псковской области снова мороз. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Из-за этого стоит быть осторожнее как водителям на дорогах, так и пешеходам на тротуарах

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В Псковской области после непродолжительного потепления ожидается резкое похолодание. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», в ночь с 5 на 6 марта столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Ветер предстоящей ночью будет северо-западный, порывы его не превысят семи метров в секунду. В течение ночи и утром 6 марта возможно выпадение снега. Магнитное поле останется спокойным, атмосферное давление немного поднимется с 744 до 756 миллиметров ртутного столба.

Из-за потепления на улицах городов образовались лужи и снежная каша, которая замерзнет при отрицательных температурах. Поэтому особенно внимательными нужно быть водителям: соблюдать скоростной режим, дистанцию до впередиидущего автомобиля. Стоит быть внимательными при маневрах.

Внимательность и осторожность стоит проявить и пешеходам. На крышах домов может образовываться наледь, а на тротуарах будет скользко, если обслуживающие организации вовремя не посыпят их песком.

КСТАТИ

В Пскове и Великих Луках запрещен выход на лед водоемов. На Псковском озере категорически запрещен выезд на лед транспортных средств. Нарушение такого запрета уже привело к трагедии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU