С 8 марта в Псковской области запретят выход людей на лед Псковско-Чудского озера

СЕГОДНЯ 18:21 2019-03-05T18:23:57+03:00

С 8 марта псковские рыбаки больше не смогут выходить на лед Псковско-Чудского озера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Псковской области комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций запретила с 8 марта выход людей на лед Псковско-Чудского озера. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, такое решение было принято 5 марта.

Погода в Псковской области в последние недели носит неустойчивый характер. Это сказывается на ледовом покрытии. Псковские спасатели в устье Великой уже находили промоины и трещины. Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России прогнозирует в ближайшее время на Псковском, Чудском и Теплом озерах отрыв ледовых полей. На них могут оказаться рыбаки-любители.

За исполнением запрета будут следить сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области и полицейские.

КСТАТИ

За последнюю неделю на льду произошли два происшествия: мужчина провалился под лед реки Великой в Пскове (подробности), машина с четырьмя псковичами провалилась под лед реки Каменка (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU