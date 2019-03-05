В Пскове без газа остались 24 многоквартирных дома

СЕГОДНЯ 22:03 2019-03-05T22:03:56+03:00

В Пскове 2400 человек остались без газа из-за аварии - строители задели трубу низкого давления на улице Владимирской. Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

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В Пскове на улице Владимирской 24 многоквартирных дома и одно частное домовладение остались без газоснабжения. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ООО «Газпром межрегионгаз Псков», причиной стала авария на газопроводе низкого давления - без согласования с газовой компанией строители проводили работы на участке, где проходит труба, и экскаватором задели ее.

В компании сообщили, что авария на данный момент уже локализована, но газ пока не будет подан потребителям, а это порядка 2400 человек. Все потому, что в трубу попала вода, и потребуется около суток на восстановительные работы.

Жильцы улицы Владимирской могут рассчитывать на подачу газа уже 6 марта, но не ранее второй половины дня.

При этом эксперты рекомендуют потребителям перекрыть краны и вентили перед газоиспользующим оборудованием во избежание проблем при подаче газа.

ИСТОЧНИК KP.RU