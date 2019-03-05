2019-03-05T22:37:36+03:00
Звезды

Автор найденного в Поганкиных палатах послания потомкам приехал в Псков

Спустя 33 года он рассказал, что заставило реставраторов оставить записку в бутылке
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Псков приехал Артем Конов, автор послания потомкам, оставленного 33 года назад в Поганкиных палатах. Фото: Псковский музей-заповедник.В Псков приехал Артем Конов, автор послания потомкам, оставленного 33 года назад в Поганкиных палатах. Фото: Псковский музей-заповедник.
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В Псков приехал реставратор Артем Конов, автор послания потомкам, которое нашли в Поганкиных палатах. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском музее-заповеднике, открытие сделали в феврале 2019 года. И спустя 33 года к записке прикоснулся ее автор.

- Когда мы заканчивали наше обследование палат в 1985 году и уже начали разработку проекта реставрации, было жаль расставаться с этим домом и с этим исследованием, - рассказал Артем Конов. - И тогда родилась эта шутка с запиской в бутылке грядущим поколениям.

Кстати, даже после отъезда их Пскова его не отпускала мысль о палатах, об этой записке. И в 2000 году Артем Конов написал рассказ о реставраторах, которые тоже оставляют послание потомкам и описывают, что в Поганкиных палатах было 28 этажей, и подземные ходы тянутся до Мирожского монастыря.

- Поганкины палаты - было необычное здание для XVII века. Самый большой дом в России. У него очень интересная история, - добавил реставратор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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