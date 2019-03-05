После секса спрятал тело партнерши за диван: В Псковской области задержали подозреваемого в смерти женщины
В одном из населенных пунктов Псковской области в бане было найдено тело женщины. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону, погибла она двумя днями ранее, причастный к ее гибели затолкал тело за диван.
Причину смерти назвали судмедэксперты - это массивная кровопотеря. У женщины в области половых органов отмечены телесные повреждения.
Эксперты пояснили, что погибла женщина после действий сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.132 УК РФ.
- По версии следствия, к преступлению причастен знакомый потерпевшей, который 2 марта 2019 года, удовлетворяя свою половую потребность, причинил потерпевшей телесные повреждения, в результате которых она скончалась, - отметили в ведомстве.
Мужчина задержан. Следователи восстанавливают все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU