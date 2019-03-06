В Псков вернулись полотна Архипа Куинджи

СЕГОДНЯ 00:30 2019-03-06T00:30:57+03:00

Полотно Куинджи "Днепр" вернулось в Псковский музей-заповедник после выставки в Третьяковской галерее. Фото предоставлено хранителями музея.

С октября по февраль они были представлены на выставке в Третьяковской галере

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В Псковский музей-заповедник вернулись два полотна Архипа Куинджи – «Днепр» и «Лунная ночь». Они были включены в экспозицию персональной выставки мастера, проходившей в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском музее-заповеднике.

Всего зрители смогли увидеть более 180 полотен художника, для этого работы привезли из 19 региональных музеев, представили на одной площадке полотна из коллекций Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частной коллекции, из музеев Азербайджана и Белоруссии.

Хранящиеся в Псковском музее-заповеднике живописные работы мастера на время отправятся в хранилище. Связано это с ремонтом и реставрацией зданий музейного комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU