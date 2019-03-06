Установить пограничный катер на набережной реки Великой предлагают в Пскове

СЕГОДНЯ 00:54 2019-03-06T00:54:37+03:00

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В Пскове предлагают поставить пограничный катер на набережной реки Великой. 5 марта этот вопрос рассматривали в администрации города. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, инициативная группа предложила поставить судно на набережной Флотской Славы в районе памятного комплекса «Псковичам-флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского флота». Однако члены общественной городской комиссии по упорядочению названий улиц место не согласовали. Аргументом стала «перенасыщенность набережной». Не исключено, что будет предложена другая площадка.

Обсуждалось также предложение разработать для Пскова единый шаблон для всех мемориальных досок, размещаемых на городских зданиях. Одна из них в ближайшее время появится на здании №20 по улице Свердлова, в нем располагается Хоспис святой Марфы-Марии. Доской решено увековечить память основателя хосписа Людмилы Степановой.

ИСТОЧНИК KP.RU