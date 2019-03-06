2019-03-06T10:18:44+03:00
Происшествия

Оборудование для производства криптовалюты задержали псковские пограничники

Житель оренбургской области попытался незаконно ввезти оборудование на сумму около 450 тысяч рублей
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Оборудование для производства криптовалюты задержали на российско-латвийской границе. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.Оборудование для производства криптовалюты задержали на российско-латвийской границе. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
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На российско-латвийской границе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области была изъята крупная партия комплектующих для серверного оборудования. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, на автомобильный пункт пропуска «Бурачки» прибыл автомобиль «Форд», за рулем находился житель Оренбургской области. 54-летний мужчина заметно нервничал, отвечая на вопросы пограничников. При этом уверял, что ничего незаконного не везет.

Однако при досмотре его личных вещей в салоне был найдены полиэтиленовые пакеты с электронной техникой. В ведомстве отметили, что гражданин незаконно попытался перевезти тридцать четыре контрольных модуля и пять систем охлаждения для серверного оборудования, его используют для производства криптовалюты. Эксперты сделали предварительную оценку, стоимость данного оборудования составляет около 450 тысяч рублей.

Всю технику изъяли, в отношении россиянина, который ее перевозил будут приняты процессуальные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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