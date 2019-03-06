В Острове руководство предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты
В Островском районе «ООО Аграрник» обязали выплатить штраф из-за несвоевременных выплат зарплаты. Об этом «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
По данным ведомства, один из местных жителей, трудящийся на предприятии «ООО Аграрник», обратился в прокуратуру из-за постоянных задержек зарплаты. Они приобрели системный характер, порой продолжались более месяца и длилось это практически в течение полугода. Более того, за эти задержки никакие по закону положенные проценты не выплачивались.
В связи с подобными нарушениями трудового законодательства руководителю предприятия было предъявлено обвинение. Государственной инспекцией труда по Псковской области он признан виновным, и будет обязан выплатить все накопившиеся задолженности перед сотрудниками, а также дополнительно около 10 тысяч рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU