В Острове руководство предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-06T10:48:24+03:00

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В Островском районе «ООО Аграрник» обязали выплатить штраф из-за несвоевременных выплат зарплаты. Об этом «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данным ведомства, один из местных жителей, трудящийся на предприятии «ООО Аграрник», обратился в прокуратуру из-за постоянных задержек зарплаты. Они приобрели системный характер, порой продолжались более месяца и длилось это практически в течение полугода. Более того, за эти задержки никакие по закону положенные проценты не выплачивались.

В связи с подобными нарушениями трудового законодательства руководителю предприятия было предъявлено обвинение. Государственной инспекцией труда по Псковской области он признан виновным, и будет обязан выплатить все накопившиеся задолженности перед сотрудниками, а также дополнительно около 10 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU