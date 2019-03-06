2019-03-06T10:48:24+03:00
Происшествия

В Острове руководство предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты

Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Островском районе Псковской области руководитель аграрного предприятия задерживал зарплату работникам, в результате его оштрафовали.В Островском районе Псковской области руководитель аграрного предприятия задерживал зарплату работникам, в результате его оштрафовали.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Островском районе «ООО Аграрник» обязали выплатить штраф из-за несвоевременных выплат зарплаты. Об этом «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данным ведомства, один из местных жителей, трудящийся на предприятии «ООО Аграрник», обратился в прокуратуру из-за постоянных задержек зарплаты. Они приобрели системный характер, порой продолжались более месяца и длилось это практически в течение полугода. Более того, за эти задержки никакие по закону положенные проценты не выплачивались.

В связи с подобными нарушениями трудового законодательства руководителю предприятия было предъявлено обвинение. Государственной инспекцией труда по Псковской области он признан виновным, и будет обязан выплатить все накопившиеся задолженности перед сотрудниками, а также дополнительно около 10 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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