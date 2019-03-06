2019-03-06T10:56:07+03:00
Общество

Пенсионный фонд сообщил о графике выплаты пенсий в связи с праздничными днями 8,9 и 10 марта

Традиционно деньги выплачивают с 5 по 25 число, а как будет в этот раз
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Псковской области пенсионеры и льготники досрочно получат выплаты в связи с выходным днем 8 марта.В Псковской области пенсионеры и льготники досрочно получат выплаты в связи с выходным днем 8 марта.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пенсионеры Псковской области, у которых выплата пенсии приходится на 8,9 или 10 марта, получат деньги досрочно. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России. Коснется это и других получателей социальных выплат.

В ведомстве подчеркнули, что это общее правило для Почты Росси и для банков.

- С 11 марта пенсии будут доставляться почтовыми отделениями по привычному графику, - отметили в Пенсионном фонде.

В обычные сроки будут перечислены средства банкам для зачисления на счета получателей пенсий и пособий.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в Псковской области 40 процентов пенсионеров и льготников получают выплаты по линии Пенсионного фонда через почтовые отделения, 60 процентов – через банки. Начисления средств производятся с 5 по 25 число каждого месяца.

Если выплаты приходятся на выходные, то деньги получателю доставляют досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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