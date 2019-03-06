Пенсионный фонд сообщил о графике выплаты пенсий в связи с праздничными днями 8,9 и 10 марта
Пенсионеры Псковской области, у которых выплата пенсии приходится на 8,9 или 10 марта, получат деньги досрочно. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России. Коснется это и других получателей социальных выплат.
В ведомстве подчеркнули, что это общее правило для Почты Росси и для банков.
- С 11 марта пенсии будут доставляться почтовыми отделениями по привычному графику, - отметили в Пенсионном фонде.
В обычные сроки будут перечислены средства банкам для зачисления на счета получателей пенсий и пособий.
СПРАВКА «КП»
Сегодня в Псковской области 40 процентов пенсионеров и льготников получают выплаты по линии Пенсионного фонда через почтовые отделения, 60 процентов – через банки. Начисления средств производятся с 5 по 25 число каждого месяца.
Если выплаты приходятся на выходные, то деньги получателю доставляют досрочно.
ИСТОЧНИК KP.RU