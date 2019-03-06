2019-03-06T11:19:50+03:00
Экономика

В магазинах Псковской области подорожали колбасы и творог

Но доступнее для покупателей стали сыры
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В магазинах Псковской области подорожал творог, но снизились цены на сыры.В магазинах Псковской области подорожал творог, но снизились цены на сыры.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В магазинах Псковской области вновь отмечен рост цен на ряд продуктов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковстате, за последнюю неделю существенно подорожали черный байховый чай – сразу на 11 рублей (с 797,33 до 808,25 рублей за килограмм), колбасы полукопченые и варено-копченые – на 6 рублей (с 424,75 до 430,37 рублей), на эту же сумму, на 6 рублей, стал дороже творог жирный (с 319,95 до 325,40 рублей). на ценниках конфет, глазированных шоколадом, прибавились 5 рублей (316,95 до 321,10 рублей за кило), на ценниках сливочного масла – 3 рубля (с 582,48 до 585,62 рублей).

Подорожали на 2 рубля куры охлажденные и мороженые (со 133,44 до 135,25 рублей), сосиски сардельки (с 332,25 до 334,91 рублей), колбасы вареные (с 337,54 до 339,34 рублей).

Зато стали доступнее сыры сычужные твердые и мягкие – их стоимость снизилась на 5 рублей (с 539,41 до 534,22 рублей за килограмм).

ИСТОЧНИК KP.RU

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