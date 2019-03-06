2019-03-06T12:16:49+03:00
Происшествия

Ввоз 19 тонн молочной продукции запрещен в Псковскую область

Несколько партий товара, в том числе, транзитного, везли из Прибалтики и Белоруссии
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Более 19 тонн молочных продуктов не пропустили в Россию из-за ветеринарных нарушений.Более 19 тонн молочных продуктов не пропустили в Россию из-за ветеринарных нарушений.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Более 19 тонн молочной продукции не пропустили в Псковскую область с территории сопредельных государств. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В перечне латвийские и литовские сыры и молоко, сыры белорусских производителей. Везли их из стран Балтии и Белоруссии.

- Причиной запрета ввоза молочной продукции из стран Прибалтики, следовавшей в республику Казахстан, послужило отсутствие на транспортной и индивидуальной упаковке латвийского сыра информации о дате изготовления, заявленной в ветеринарном сертификате, - пояснили в ведомстве.

А вот из Белоруссии товар не пропустили из-за нарушений условий транспортировки – в машине не было холодильного оборудования. Не было у водителя при себе и ветеринарных документов, подтверждающих происхождение товара и соответственно его безопасность.

Все перечисленные партии молочных продуктов запретили ввозить в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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