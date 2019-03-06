Два автомобиля вылетели с дорог Псковской области, за рулем находились женщины
В Псковской области сразу несколько дорожно-транспортных происшествий произошло 5 марта. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в УГИБДД УМВД России по региону, аварии зафиксированы в Порховском, Дновском и Псковском районах.
В двух случаях ситуации были похожи – за рулем женщины, обе не справились с управлением и машины вылетели с дороги в кювет. В первом случае ДТП отмечено в Порховском районе – в 7.55 на шестом километре автодороги Порхов – Успенье 60-летняя женщина за рулем ВАЗа на большой скорости не вписалась в поворот. Во втором – в Псковском районе на трассе Санкт-Петербург – Невель машина под управлением 50-летней женщины на прямом участке дороги вылетела с дороги и перевернулась. Оба водителя были отправлены в больницы.
В Дновском районе водитель ВАЗа догнал едущего впереди велосипедистку и сбил ее. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.
В Пскове в 17 часов автомобиль Скания догнал Мазду, толкнул ее и она вылетела на обочину, где врезалась в опору. Госпитализация водителю не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU