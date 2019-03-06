Мечтавший обновить компьютерный процессор житель Великих Лук попался на удочку мошенников

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-06T13:44:21+03:00

Житель Великих Лук перевел мошенникам 15 тысяч рублей за деталь к компьютеру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Великих Луках жертвой мошенников стал местный 39-летний житель, который хотел приобрести процессор для своего компьютера. Об этом случае «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Мужчина хотел всего лишь обновить «железо» в компьютере, однако из-за своей неосторожности и доверчивости лишился круглой суммы.

На одном из сайтов, где размещаются объявления о продаже электроники, он нашел выгодное для себя предложение и откликнулся на него. С ним связалась девушка, которая попросила перевести предоплату за выбранную деталь на указанный банковский счет. Ничего не подозревая, мужчина отправил названную сумму, но никакой посылки, естественно, не получил.

Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. На данный момент стражи правопорядка устанавливают личности авторов объявления.

ИСТОЧНИК KP.RU