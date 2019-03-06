СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-06T14:00:38+03:00

В Пскове появится сквер Народовластия и в нем малая архитектурная форма в виде колокола. Фото: Пресс-служба администрации Пскова

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В Пскове еще один сквер получит официальное название. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, сквером Народовластия решено назвать площадку между улицами Леона Поземского, Волкова и Труда. Это в паре шагов от храма Козьмы и Дамиана с Примостья, находится площадка на Запсковье.

Предложение дать именно это название накануне обсуждали члены общественной комиссии по упорядочению улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок. Название одобрили. Решено, кстати, там же поставить еще и малую архитектурную форму, которая стала бы подтверждением выбора такого названия. Псковский архитектор Владимир Шуляковский предложил поставить знак в форме колокола, делая тем самым отсыл к Псковской вечевой республике. Участникам заседания идея понравилась.

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А вот другое предложение - поставить пограничный катер на набережной в Пскове - комиссия не одобрила (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU