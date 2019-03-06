СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-06T14:34:18+03:00

В Псков для плановой иммунизации населения поступили вакцины от кори, паротита и туберкулеза. Фото: Анастасия Осипова

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В Псковскую область поступили вакцины от кори, паротита и туберкулеза. Выполнено это в рамках трех государственных контрактов, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе «Нацимбио» госкорпорации Ростех, выступившей поставщиком препаратов.

Отгружено 9,5 тысяч доз вакцин для плановой иммунизации населения, все они поставлены в Центр профилактики и борьбы со СПИД Псковской области. В компании уточнили, что вакцины переданы региону в соответствии с контрактом с министерством здравоохранения, подписание документов состоялось 26 февраля и в течение нескольких дней был выполнен первый этап поставок.

- Учитывая возросшее число случаев заболевания корью по всей стране, вакцины были отгружены существенно раньше, чем в предыдущем году, - сообщил источник.

Это позволит выполнить графики вакцинации и избежать дефицита вакцины в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU