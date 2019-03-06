В Псковской области более 4 тысяч человек приняли участие в публичном голосовании о качестве фото и видеофиксации

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-06T15:35:04+03:00

Опрос в Псковской области показал, что водители не верят в камеры и радары на дорогах. По мнению большинства, такое оборудование не способствует безопасности. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Псковской области прошло открытое онлайн-голосование, целью которого было выявление мнения автолюбителей о качестве фото и видеофиксации на дорогах. О результатах опроса «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Более двух тысяч опрошенных, а это половина всех участников, считают, что видео и фотофиксация не способствует безопасности на дорогах. Обратного мнения придерживается четверть респондентов. В то же время более тысячи человек считают, что система штрафов является вполне приемлемой и справедливой. Но нашлись и те, кто считает, что их штрафуют ни за что.

Также автолюбители выразили мнение о необходимости введения государственного контроля за установкой систем фото и видеофиксации, считая, что компании, занимающиеся их монтажом, могут преследовать корыстные цели – устанавливать несколько камер в одном месте, игнорируя опасные и аварийные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU