В Псковской области более 4 тысяч человек приняли участие в публичном голосовании о качестве фото и видеофиксации
В Псковской области прошло открытое онлайн-голосование, целью которого было выявление мнения автолюбителей о качестве фото и видеофиксации на дорогах. О результатах опроса «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Более двух тысяч опрошенных, а это половина всех участников, считают, что видео и фотофиксация не способствует безопасности на дорогах. Обратного мнения придерживается четверть респондентов. В то же время более тысячи человек считают, что система штрафов является вполне приемлемой и справедливой. Но нашлись и те, кто считает, что их штрафуют ни за что.
Также автолюбители выразили мнение о необходимости введения государственного контроля за установкой систем фото и видеофиксации, считая, что компании, занимающиеся их монтажом, могут преследовать корыстные цели – устанавливать несколько камер в одном месте, игнорируя опасные и аварийные участки.
ИСТОЧНИК KP.RU