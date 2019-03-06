2019-03-06T16:48:33+03:00
Звезды

В Пскове внесены коррективы в афишу концерта Симфонического оркестра Мариинского театра

Концерт состоится на час позже, дата не меняется
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове изменилось время начала концерта Симфонического оркестра Мариинского театра.В Пскове изменилось время начала концерта Симфонического оркестра Мариинского театра.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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В Пскове перенесено время начала концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского. Об этом изменении расписания «Комсомольской Правде – Псков» сообщили в пресс-службе Театрально - концертной дирекции Псковской области.

Время открытия музыкального вечера будет перенесено с 19:00 на 20:00, дата остается прежней, 27 марта.

Представители Дирекции поспешили успокоить всех любителей классической музыки, которые уже приобрели билет – обменивать его не потребуется.

С чем именно связан перенос, не уточняют.

КОНКРЕТНО

Концерт будет завершающим в программе 45-го юбилейного Фестиваля русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. В этот вечер прозвучат: увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» Петра Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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