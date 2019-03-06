2019-03-06T17:12:01+03:00
Экономика

Общественная приемная завода «Титан – Полимер» откроется в Пскове

Разместится она в одном здании с администрацией особой экономической зоны «Моглино»
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Пскове пройдут общественные слушания по вопросу строительства завода "Титан - Полимер".В Пскове пройдут общественные слушания по вопросу строительства завода "Титан - Полимер".Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

18 марта в Пскове начнет работу общественная приемная завода «Титан - Полимер», строительство которого планируют на территории особой экономической зоны «Моглино» в 8 километрах от областной столицы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», некоторые детали о проекте и его реализации 6 марта озвучил генеральный директор предприятия Герман Петрушко на сессии Псковского районного собрания депутатов.

Он сообщил, что планируется провести в Пскове общественные слушания. Но произойдет это только после завершения работ проектного института, который должен рассчитать, а можно ли в принципе строить завод в Пскове. Исследования включат в себя не только наложение проекта предприятия на предлагаемую площадку в границах «Моглино», но и, например, ответы на вопросы о преимущественных направлениях ветров в этом месте и ряд других.

Дата проведения слушаний пока не названа.

Известно лишь, что псковичи могут обращаться с 18 марта в общественную приемную «Титан - Полимера», которая откроется в административном здании ОЭЗ «Моглино» на улице Ленина, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковский губернатор потребовал от регоператора по обращению с ТКО изменить правила работы с населением
В одном из общежитий Великих Лук стычка между соседями закончилась поножовщиной
В Пскове внесены коррективы в афишу концерта Симфонического оркестра Мариинского театра
В Псковской области более 4 тысяч человек приняли участие в публичном голосовании о качестве фото и видеофиксации
В Псковскую область поступили вакцины от кори
В Пскове появится сквер Народовластия
Мечтавший обновить компьютерный процессор житель Великих Лук попался на удочку мошенников
Два автомобиля вылетели с дорог Псковской области, за рулем находились женщины
Ввоз 19 тонн молочной продукции запрещен в Псковскую область
День открытых дверей провели в отделе специального назначения «Зубр» в Пскове
В магазинах Псковской области подорожали колбасы и творог
Пенсионный фонд сообщил о графике выплаты пенсий в связи с праздничными днями 8,9 и 10 марта
В Острове руководство предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты
Оборудование для производства криптовалюты задержали псковские пограничники
Установить пограничный катер на набережной реки Великой предлагают в Пскове
В Псков вернулись полотна Архипа Куинджи
После секса спрятал тело партнерши за диван: В Псковской области задержали подозреваемого в смерти женщины
Автор найденного в Поганкиных палатах послания потомкам приехал в Псков
В Пскове без газа остались 24 многоквартирных дома
В Псковской области установят больше ста площадок для занятий уличной гимнастикой
С 8 марта в Псковской области запретят выход людей на лед Псковского и Чудского озер
В Псковской области после потепления ожидается резкое похолодание до -10 градусов
В Псковской области выделены 3,5 млн рублей на территориальное общественное самоуправление
В Пскове пройдет 24-ый всероссийский фестиваль мультфильмов «Открытая Премьера»
В Пскове за нетрезвое вождение под суд попал 81-летний мужчина