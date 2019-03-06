Общественная приемная завода «Титан – Полимер» откроется в Пскове
18 марта в Пскове начнет работу общественная приемная завода «Титан - Полимер», строительство которого планируют на территории особой экономической зоны «Моглино» в 8 километрах от областной столицы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», некоторые детали о проекте и его реализации 6 марта озвучил генеральный директор предприятия Герман Петрушко на сессии Псковского районного собрания депутатов.
Он сообщил, что планируется провести в Пскове общественные слушания. Но произойдет это только после завершения работ проектного института, который должен рассчитать, а можно ли в принципе строить завод в Пскове. Исследования включат в себя не только наложение проекта предприятия на предлагаемую площадку в границах «Моглино», но и, например, ответы на вопросы о преимущественных направлениях ветров в этом месте и ряд других.
Дата проведения слушаний пока не названа.
Известно лишь, что псковичи могут обращаться с 18 марта в общественную приемную «Титан - Полимера», которая откроется в административном здании ОЭЗ «Моглино» на улице Ленина, 17.
ИСТОЧНИК KP.RU