В одном из общежитий Великих Лук стычка между соседями закончилась поножовщиной
В Великих Луках в одном из общежитий по улице Зверева произошла пьяная ссора между соседями по комнатам. Об этом происшествии «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Машиной скорой помощи в больницу был доставлен мужчина 46 лет, которому в результате выяснения отношений сосед нанес несколько проникающих ножевых ранений. На место кровопролития выехал наряд полиции.
Подозреваемый по данному делу уже задержан и подписал чистосердечное признание. Это безработный житель Великих Лук, 1979 года рождения. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
В полиции отметили, что нападавший даже не пытался скрыться и стражи правопорядка застали его в той самой комнате, где все и случилось.
В преддверии праздников полиция призывает жителей области не злоупотреблять спиртным, и не портить отдых ни себе, ни окружающим.
ИСТОЧНИК KP.RU