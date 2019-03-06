В одном из общежитий Великих Лук стычка между соседями закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-06T17:10:18+03:00

В Великих Луках задержан мужчина, с ножом напавший на своего соседа по общежитию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нападавший даже не пытался скрыться с места преступления, там полиция его и застала

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В Великих Луках в одном из общежитий по улице Зверева произошла пьяная ссора между соседями по комнатам. Об этом происшествии «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Машиной скорой помощи в больницу был доставлен мужчина 46 лет, которому в результате выяснения отношений сосед нанес несколько проникающих ножевых ранений. На место кровопролития выехал наряд полиции.

Подозреваемый по данному делу уже задержан и подписал чистосердечное признание. Это безработный житель Великих Лук, 1979 года рождения. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В полиции отметили, что нападавший даже не пытался скрыться и стражи правопорядка застали его в той самой комнате, где все и случилось.

В преддверии праздников полиция призывает жителей области не злоупотреблять спиртным, и не портить отдых ни себе, ни окружающим.

ИСТОЧНИК KP.RU